BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, fordert bei Gesprächen mit Russland über die Sicherheit in Europa ein Mitspracherecht der EU. In einer solchen Diskussion müssten die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigt werden, schrieb der EU-Chefdiplomat am Mittwochabend. Die EU werde mit den USA und der Nato zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Interessen vertreten würden.

Hintergrund sind Spannungen zwischen der Nato und Russland wegen der Lage an der ukrainisch-russischen Grenze. "Die Sicherheit Europas ist bedroht", warnte Borrell. Russland hatte zuletzt der Nato, den USA und ihren Verbündeten den Entwurf einer Vereinbarung über verbindliche Sicherheitsgarantien übergeben. Darin fordert Moskau ein Ende der Nato-Osterweiterung, durch die es sich bedroht sieht. Zudem will Moskau erreichen, dass die Nato die Ukraine nicht aufnimmt./mjm/DP/nas