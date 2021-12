NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 130,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,46 Prozent. Am Markt war die Rede von einem verhaltenen Handel. Konjunkturdaten bewegten die Kurse kaum./ajx/he