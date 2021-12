Die Attensi Technology Platform ist für die Integration mit Cloud-Lösungen von SAP zertifiziert

Attensi AS, ein SAP-Partner, der bahnbrechende Gamification- und simulationsbasierte Schulungen anbietet, gab heute bekannt, dass seine Attensi Technology Platform für die Integration mit Cloud-Lösungen von SAP zertifiziert ist. Die integrierte Plattform trägt dazu bei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit Lernen und Entwicklung in der Geschäftswelt arbeiten, zu revolutionieren und spannende Lernmöglichkeiten basierend auf Gamification- und Simulationstechnologie zu schaffen.

Durch die Zusammenarbeit mit SAP bietet Attensi innovative Lernmöglichkeiten an, die unter anderem auf Spieltechnologien und Wettbewerbselementen basieren. Die SAP-Zertifizierung bedeutet, dass die Attensi Technology Platform für die Integration mit den Lösungen von SAP SuccessFactors zertifiziert ist. Sie trägt dazu bei, eine einheitliche Benutzererfahrung und einen natürlichen Datenfluss zu gewährleisten, wobei Lerninhalte ebenso wie Kompetenz und Entwicklung zugewiesen und nachverfolgt werden.

"Die Integration unserer Technologieplattform mit den Lösungen von SAP SuccessFactors ist für Attensi von strategischer Bedeutung. Wir können den Kunden ab sofort optimierte Lernmöglichkeiten bieten, bei der die besten Elemente der Technologie von SAP SuccessFactors mit den Lösungen und der Plattform von Attensi zusammenspielen. Dies ermöglicht eine noch bessere und schnellere Kompetenzentwicklung und ein Verhaltenstraining für Millionen von Mitarbeitern in Unternehmen, die SAP SuccessFactors einsetzen."

Trond Aas, CEO, Attensi

Die von Attensi angebotenen Lösungen kombinieren fortschrittliche 3D-Simulation mit tiefen Einblicken in das menschliche Verhalten und die Psychologie. Mitarbeiter treffen auf virtuelle Szenarien, die individuell auf das jeweilige Unternehmen angepasst sind und reale Erfahrungen aus der Unternehmensrealität erlebbar machen. Wenn sich die Mitarbeiter weiterentwickeln, erhalten sie schulisches, personalisiertes Feedback und Bewertungen ihrer Ergebnisse. Darüber hinaus können die Anwender mit Attensi Mitarbeiter über automatisierte Kampagnen und Kommunikation einbinden. Manager können ihre Teams ganz einfach in Echtzeit verfolgen, Mitarbeitern Feedback geben und die Ergebnisse des Lernens messen.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Attensi Technology Platform. Mit dem Erreichen aller von SAP für den Eintritt in eine Partnerschaft erforderlichen Qualifikationen wird Attensi als Top-Player auf diesem Gebiet anerkannt. Wir freuen uns sehr, unseren Anwendern Zugang zu weltweit führender Lerntechnologie zu bieten, die innerhalb von SAP SuccessFactor bereitgestellt wird."

Anne Lise Waal, CTO COO, Attensi

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass sich die Integrationssoftware für das Produkt Attensi Technology Platform mit den Lösungen von SAP SuccessFactors integrieren lässt, die auf Standard-Integrationstechnologien basieren oder als Add-on zu einer Cloud-Lösung von SAP laufen. Attensi ist Partner im SAP PartnerEdge-Programm mit "Build"-Engagement. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die Werkzeuge, Vorteile und den Support, um die schnelle und kostengünstige Entwicklung von qualitativ hochwertigen, revolutionären Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische betriebliche Anforderungen ausgerichtet sind.

Über Attensi

Attensi bietet eine simulationsbasierte Lerntechnologie der nächsten Generation, die auf Spielmechanik und Verhaltenspsychologie basiert und KPIs beeinflusst und Veränderungen in großen Unternehmen vorantreibt. Attensi hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Deutschland und hat über 500 Simulationslösungen in über 20 Sprachen an eine globale Benutzerbasis geliefert.

Über SAP

Die Strategie der SAP ist es, alle Unternehmen dabei zu unterstützen, als intelligentes Unternehmen zu agieren. Als Marktführer für Unternehmensanwendungssoftware helfen wir Unternehmen jeder Größenordnung und in allen Branchen, ihr Bestes zu geben: SAP-Kunden erwirtschaften 87 des gesamten weltweiten Handelsvolumens. Unser maschinelles Lernen, das Internet der Dinge (IdD) und fortschrittliche Analysetechnologien helfen dabei, die Unternehmen der Kunden zu intelligenten Unternehmen zu machen. SAP hilft Menschen und Organisationen, tiefgreifende Einblicke in das Geschäft zu erhalten, und fördert die Zusammenarbeit, damit sie ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind. Wir vereinfachen die Technologie für Unternehmen, damit diese unsere Software nach Belieben nutzen können ohne Unterbrechung. Unser Komplettpaket an Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden Unternehmen und aus dem öffentlichen Sektor in 25 Branchen weltweit, profitabel zu arbeiten, sich kontinuierlich anzupassen und etwas zu bewirken. Mit einem globalen Netzwerk von Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP der Welt, besser zu laufen und das Leben der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von der SAP bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des aktuellsten Jahresberichts auf Formular 20-F, beschrieben sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. SAP fordert die Leser auf, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung SAP nicht verpflichtet ist und die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit besitzen. 2021 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.

SAP und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie auf https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

