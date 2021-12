FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Scheitern des E-Rezepts:

"So hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in diesen Tagen heimlich, still und leise das elektronische Rezept gestoppt, das Anfang 2022 für alle betroffenen Stellen des Gesundheitssystems hätte verpflichtend sein sollen. Hätte. Patienten hätten sich die Verordnung ihres Arztes einfach auf ihr Smartphone aufspielen lassen können, um es in der Apotheke einzulösen - Papierkram ade. Chronisch Kranke sparten sich den wiederkehrenden Weg in die Praxis, um ein Folgerezept zu holen. Patienten in Videosprechstunden erhielten ihr Rezept sofort und nicht erst per Post. Das alles passiert nun nicht. Das Gesundheitssystem hat bei der Digitalisierung erneut versagt. Doch statt in Sack und Asche zu gehen, freuen sich Ärzte- und Apothekerverbände, dass auch dieser digitale Kelch an ihnen vorübergegangen ist."/yyzz/DP/he