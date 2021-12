Es herrscht große Sorge in der Gesellschaft aufgrund der Omikron-Variante. Grund genug für die Politik, die Maßnahmen auch für die rund 70% der vollständig Geimpften in der Bundesrepublik weiter zu verschärfen. So beschlossen Bund und Länder strengere Kontaktbeschränkungen, Großveranstaltungen ohne Zuschauer und ein neues Impf-Ziel. Bis Ende Januar sollen weitere 30 Mio. Booster-, Erst- und Zweitimpfungen erreicht werden. Die Vakzin-Hersteller erleben so eine weitere Sonderkonjunktur. Derweil kommt ein neuer Impfstoff nach Deutschland, der die Impfskeptiker umstimmen soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...