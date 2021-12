Wasserstoff Aktien: 2022 gilt es: Gelingt der Sprung in grossindustrielle Produktion oder bleibt man im Stadium von "Hoffnungswerten"? Erwartungen sind hoch. Szenariorechnungen sehen 2050 eine H2-Wirtschaft. In unserer Reihe wollen wir "besondere" Werte vorstellen. Heute Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020). Unter der Führung des visionären CEO Andy Marsh könnte Plug Power, mit einer Cash-Liquidität von rund 5 Mrd USD zu Anfang des Jahres"DER" Player bei den reinen Wasserstoffwerten werden. Denn Plug Power beschränkt sich nicht auf die Belieferung von Komponenten, wie Brennstoffzellen oder Elektrolyseuren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...