DJ Citigroup verkauft Verbraucherbankgeschäft auf den Philippinen

Von P.R. Venkat

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank Citigroup setzt ihre Strategie zum Ausstieg aus dem asiatischen Verbraucherbankgeschäft fort und verkauft den Bereich Consumer Banking für umgerechnet 908 Millionen US-Dollar an die heimische Union Bank of the Philippines. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, wie die Citigroup mitteilte. Das Geschäft umfasst Citigroups Kreditkarten-, Privatkredit-, Vermögensverwaltungs- und Einlagengeschäft für Privatkunden sowie Vermögenswerte im Immobilienbereich. Die Sparte kommt auf Vermögenswerte von über 1,8 Milliarden Dollar und verfügt über fast eine Millionen Kunden.

Im April dieses Jahres erklärte die US-Bank, ihre Verbrauchergeschäfte in 13 Auslandsmärkten aufgeben zu wollen, von denen sich zehn in Asien befinden, darunter auch in China. Die Entscheidung ist Teil der Strategie stattdessen das Private-Banking und Vermögensverwaltungsgeschäft auszubauen. In diesem Jahr hat die Bank bereits mehrere hundert Mitarbeiter für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien eingestellt.

"Wir setzen unsere erneuerte Strategie um und konzentrieren unsere Ressourcen auf Bereiche, in denen wir dank unseres globalen Netzwerks ein optimales Wachstum und optimale Renditen erzielen können", sagte Peter Babej, Chief Executive der Citi Asia Pacific.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2021 00:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.