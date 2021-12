Wichtige Punkte Amazon wird im nächsten Jahr den Lebensmittellieferservice auf Lebensmittelhändler in den USA und Europa ausweiten. Das Geschäft wird auf der bestehenden Infrastruktur aufgebaut und kann so schnell an Größe gewinnen. Die Chance ist für Amazon größer als nur die Lieferung von Lebensmitteln. Amazon (WKN:906866) testet seit einem Jahr im Stillen einen Lieferservice von Lebensmittelgeschäften in Großbritannien. Einem Bericht von The Information zufolge ist das Unternehmen nun bereit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...