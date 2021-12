DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Mutares gibt Veränderung im Vorstand bekannt München, 23. Dezember 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) verabschiedet sich zum Ende des Jahres 2021 von Herrn Dr. Kristian Schleede, der sich aus seiner Vorstandstätigkeit zurückziehen wird. "Wir möchten Kristian Schleede für sein langjähriges und hohes Engagement von ganzem Herzen danken. Er hat einen großen Anteil zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und damit den Weg für unser weiteres Wachstum und unsere ambitionierten Ziele erheblich mitgezeichnet. Wir als Vorstand freuen uns, weiterhin freundschaftlich mit Kristian verbunden zu bleiben", kommentiert Robin Laik, CEO der Mutares. Dr. Kristian Schleede kam 2009 zu Mutares und wurde im Januar 2011 Mitglied des Vorstands. Nach seiner Tätigkeit als Chief Financial Officer (CFO) bis März 2015 übernahm er die Position des Chief Restructuring Officer (CRO). Sein Schwerpunkt lag in der Optimierung und strategischen Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen. Herr Dr. Schleede wird zum 1. Januar 2022 seine Tätigkeit als Vorstand altersbedingt niederlegen und in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Ab 1. Januar 2022 setzt sich der Vorstand der Mutares somit aus Robin Laik (CEO), Mark Friedrich (CFO) und Johannes Laumann (CIO) zusammen. Die Aufgaben von Kristian Schleede werden auf mehrere Schultern verteilt. "Wir danken Herrn Dr. Schleede für seine herausragende sowie vertrauensvolle Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt Volker Rofalski, Aufsichtsratsvorsitzender der Mutares SE & Co. KGaA.

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

