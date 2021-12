Die markante Dollarschwäche hat dem Goldpreis in höhere Regionen verholfen. Im frühen Donnerstagshandel wurde die Marke von 1.800 Dollar signifikant übertroffen.Mit dem Überwinden der bei 1.796 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie generierte das gelbe Edelmetall zudem ein charttechnisches Kaufsignal. Sollte die Bergfahrt anhalten und die langfristige Durchschnittslinie nachhaltig übertroffen werden, wäre ihr Drehen nach oben vorprogrammiert, was in der Chartlehre als Trendwechselsignal interpretiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...