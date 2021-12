Doch niemand muss Weihnachten im Dunkeln feiern. Nach Immergrün und Neckermann Strom erhalten auch Hundertausende Stromio-Kund:innen ihren Strom zunächst wieder vom lokalen Anbieter. Die Stromio GmbH stellt ab sofort die Stromlieferungen an die Kunden der Gesellschaft ein. Der Discounter begründet den Schritt mit einer "nie da gewesenen Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen". Betroffen seien Kund:innen der Marken Stromio und Grünwelt Energie. Das Unternehmen sei jedoch nicht insolvent. Hunderttausende werden nun wieder von örtlichen Grundversorgern - in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...