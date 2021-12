Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) kündigt eine Basisdividende über 0,075 US-Dollar an. Zuzüglich soll eine variable Dividende über ebenfalls 0,075 US-Dollar ausgeschüttet werden. Die Auszahlung erfolgt am 1. Februar 2022 (Record date: 14. Januar 2022). Der Konzern nahm die Zahlung einer Dividende im Mai 2021 wieder auf, nachdem diese im April 2020 ausgesetzt wurde. Für das Jahr ...

