Zollschock trifft Weltmärkte: Kupfer-Gold-Turbo zündet: Diese Lagerstätte bringt die Rohstoffwelt zum Beben!

Mitten im Kupferboom: Wer hier nicht einsteigt, verpasst die Rallye des Jahrzehnts! Abitibi Metals entfesselt Kupfer-Gold-Power - Einstieg jetzt oder nie!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sich der Goldpreis trotz der Zoll-Turbulenzen deutlich über 3.350 USD/Unze hält wird zudem klar, dass Kupfer sich endgültig als Rückgrat der globalen Transformation etablieren wird, und sich dabei ein Unternehmen mit Nachdruck für den ganz großen Wurf positioniert: Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) - die perfekte Symbiose aus Goldglanz und Kupferpower!

Seit Donald Trump im Januar erneut das Weiße Haus übernommen hat, erleben die Börsen und der Rohstoffmarkt eine tektonische Verschiebung: Seine neue Zollpolitik trifft den Nerv der Zeit. Früher oder später werden die USA feststellen, wie verletzlich ihre Lieferketten sind - und Kupfer steht dabei ganz oben auf der Liste. Denn über 45 % des US-Kupferbedarfs wird derzeit importiert, vielfach aus geopolitisch sensiblen Regionen.

Die Folge? Kupferpreise steigen, die Nachfrage explodiert - und jeder sucht gerade nach verlässlichen Quellen. Gleichzeitig treiben Chinas neue Konsumoffensive und Deutschlands 500 Mrd. Euro-Infrastrukturpaket die industrielle Nachfrage weiter in die Höhe. Die Internationale Energieagentur warnt bereits vor einer globalen Kupferverknappung, die die Energiewende ernsthaft gefährden könnte.

Quelle: https://www.iea.org/reports/copper

Und genau hier kommt Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) ins Spiel: Mit einer erstklassigen Lagerstätte in Québec, die über 500 Millionen Pfund Kupfer und 370.000 Unzen Gold beherbergt, ist das Unternehmen exzellent aufgestellt, um von der geopolitischen Neuausrichtung zu profitieren. Das laufende Bohrprogramm entwickelt sich zur nächsten Wachstumsrakete - und könnte den Wert der Lagerstätte schon bald neu definieren.

Kapital mit Weitblick: Abitibi Metals kündigte Finanzierung über 10 Mio. CAD zur Beschleunigung des Wachstums an!

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) lässt erneut aufhorchen: Das dynamisch wachsende Explorationsunternehmen hat heute eine strategisch bedeutende Finanzierung im Volumen von rund 10 Mio. CAD angekündigt - begleitet von einem Konsortium unter der Führung von BMO Capital Markets. Konkret sollen 12,5 Millionen Charity Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,55 CAD pro Aktie, sowie 12,5 Millionen Stammaktien zu 0,28 CAD pro Aktie ausgegeben werden. Zusätzlich wurde den Underwritern eine Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 15 % zusätzliche Aktien zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken - ein weiterer Beleg für die hohe Nachfrage nach dieser Transaktion.

Die Mittelverwendung ist klar definiert: Die Bruttoerlöse aus den Flow-Through-Aktien fließen in die gezielte Weiterentwicklung der B26-Lagerstätte, während die Nettoerlöse aus den Stammaktien für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden sollen.

Jetzt kommt wieder Bewegung in die Aktie!

Nach einer gesunden Konsolidierungsphase im Bereich von 0,22 bis 0,27 CAD zeichnet sich bei Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) eine spannende charttechnische Wende ab: Mehrfach hat die Aktie die untere Unterstützungszone erfolgreich verteidigt - und steht nun kurz davor, den hartnäckigen Widerstand bei rund 0,27 CAD zu knacken.

Quelle: WallstreetOnline.de; Jahreschart in CAD

Ein nachhaltiger Ausbruch könnte als technisches Kaufsignal gewertet werden und frische Dynamik in den Kurs bringen. In Verbindung mit den laufenden Bohrungen und der abgeschlossener Finanzierung und möglichen bevorstehenden Bohrergebnissen ergibt sich daraus eine explosive Kombination - perfekt für Anleger, die auf den nächsten Rebound setzen wollen!

Und im Fall von Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) sprechen wir schließlich von einer Explorations-Story, mit dem Potenzial auf exponentielles Wachstum! Mit dem laufen, vollständig finanzierten 17.000 m Phase-3-Bohrprogramm auf seinem B26-Projekt bekommt diese Erfolgs-Story jetzt richtig "Feuer" - im wahrsten Sinne des Wortes. Die jüngsten Bohrergebnisse lassen aufhorchen und bestätigen eindrucksvoll: Abitibi Metals bohrt nicht wild drauflos, sondern gezielt und effizient mitten ins Herz eines gewaltigen Kupfer-Gold-Schatzes!

Top-Bohrergebnisse befeuern den Aktienkurs!

Ein Teil der oben genannten Kursgewinne seit unserer Erstvorstellung geht auf das Konto der neuesten Bohrergebnisse, zu deren Best-of 32 m mit grandiosen Gehalten von über 2,0 % CuÄq über gleich mehrere Intervalle hinweg gehören. Damit aber noch nicht genug, so wurden im gleichen Bohrloch nochmals 2,0 % CuÄq über 16,5 m, 3,3 % CuÄq über 6,85 m und 2,14 % CuÄq über 7, 2 m gefunden.

Ebenso genial waren die 1,94 % CuÄq über 29 m inklusive 8,08 % CuÄq über 2,9 m, die Bohrung 1274-24-360 zutage gefördert hat. Bohrloch 1274-24-362 komplettiert dieses illustre Best-of mit herausragenden 1,42 % CuÄq über 33,5 m einschließlich 2,32 % CuÄq über 4,0 m.

Quelle: Abitibi Metals Corp.

Folgerichtig kann Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) gar nicht anders als von äußerst ermutigenden Ergebnissen zu sprechen, die das Explorationsmodell bestätigen und die Stärke der B26-Lagerstätte als überzeugendes Basismetallprojekt mit überragendem Potenzial für eine Ressourcenerweiterung und Erhöhung beeindruckend unterstreichen. Zuvor wurden bereits 11,4 % CuÄq über 10,6 m, 2,32 % CuÄq über 89,5 m und 3,05 % CuÄq über 48,1 m durchteuft und zudem weitere mächtig mineralisierte Abschnitte identifiziert.

B26: Eine Lagerstätte der Superlative!

Mit B26 hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) ein absolutes Flaggschiff-Projekt im juristisch einwandfreien Québec, Canada-Portfolio, das phänomenaleress Potenzial kaum haben könnte und halb so groß wie Manhattan und 75-mal größer als der Vatikanstaat ist.

Quelle: Abitibi Metals Corp.

Mit dem Update der Ressourcenschätzung schlagen jetzt über 500 Millionen Pfund Kupfer und satte 370.000 Unzen Gold zu Buche. In der Kategorie angezeigt finden sich grandiose 11,3 Millionen Tonnen mit fetten 2,13 % Kupferäquivalent (CuÄq), die wiederum aus 1,23 % Cu, 1,27 % Zn, 0,46 g/t Au und 31,9 g/t Ag bestehen. Hinzu kommen abgeleitete Ressourcen von rund 7,2 Millionen Tonnen mit 2,21 % CuÄq (1,56 % Cu, 0,17 % Zn, 0,87 g/t Au und 7,4 g/t Ag).

Quelle: Abitibi Metals Corp.

Als wäre das nicht schon alles gigantisch genug, so bleibt diese Mega-Lagerstätte sogar noch weiterhin sowohl in der Tiefe als auch in der Breite offen!

Quelle: Abitibi Metals Corp.

Für das laufende Jahr ist ein rund 17.500 m umfassendes und voll finanziertes Bohrprogramm geplant, das dem gewaltigen 30.000 m Bohrprogramm aus dem vergangenen Jahr folgt!

Louis Gariepy bringt weiteres Top-Know-how ins Team!

Zusätzlichen Schub erhält Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) durch die Verstärkung auf Top-Niveau: Mit Louis Gariepy übernimmt ein geologischer Star die Rolle des Vice President Exploration. Seine Vita liest sich wie ein Who-is-Who der Explorationswelt. Zuletzt war er bei O3 Mining tätig - jenem Unternehmen, das von Agnico Eagle für rund 200 Mio. CAD übernommen wurde. Mit über 30 Jahren Erfahrung, insbesondere in Québec und Lateinamerika, ist Gariepy ein echter Volltreffer für Abitibi Metals!

Phase 3 läuft - die Story gewinnt an Dynamik!

Und es geht nahtlos weiter! Das aktuelle Bohrprogramm zielt darauf ab, die bereits spektakulären Ressourcen einer der vielversprechendsten VMS-Lagerstätte in Nordamerika, namentlich B26, noch weiter auszubauen.

Und nicht nur das: Die jüngsten Resultate aus der zweiten Bohr-Phase lassen Großes erwarten. Denn mit Gehalten von bis zu 8,08 % CuÄq über mehrere Meter hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) bereits bewiesen, dass hier nicht nur Volumen, sondern auch Hochgehaltspotenzial in beeindruckender Weise vorhanden ist.

Fazit: Ein massiver Boom steht bevor - und Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) ist mittendrin!

Bei diesen ganzen positiven Eigenschaften, die Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) schon vorweisen kann, sollte man auch mal einen genaueren Blick auf die Fundamentaldaten werfen, die kein Investor ignorieren darf. BHP seines Zeichens, der größte Bergbaukonzern der Welt, prognostiziert einen Anstieg der globalen Kupfernachfrage um satte 70 % bis 2050 - auf 50 Millionen Tonnen jährlich! Allein der Energiesektor soll dann 23 % der Kupfernachfrage verschlingen - heute sind es gerade einmal 7 %.

Fast gleiches lässt sich auf den Goldpreis übertragen, deren Nachfrage Analysten zufolge ebenfalls immens hoch bleiben sollte. Damit ist klar, die Weichen für höhere Rohstoff- und Edelmetalle sind gestellt. Bei Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) ist die Kursrakete gezündet - steckt aber noch in der Startphase! Mit einem hochkarätigen Team, fantastischen Projekten und einem Marktumfeld, das besser kaum sein könnte, bietet Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) genau das, was spekulativ orientierte Investoren jetzt suchen: maximalen Hebel auf Kupfer und Gold in einem gewaltig zündenden Rohstoffzyklus!

Zudem gelingt Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) mit der laufenden Finanzierung ein weiterer strategischer Schritt. Denn damit positioniert sich die Firma nicht nur finanziell solide, sondern unterstreicht auch den hohen Stellenwert der B26-Lagerstätte in der kanadischen Explorationslandschaft. Mit institutioneller Rückendeckung und einem klaren Fokus auf Wachstum hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) jetzt alle Trümpfe in der Hand, um den nächsten großen Entwicklungssprung zu machen.

Viel Erfolg beim Handeln!

Quellen: BHP, Seeking Alpha, WallstreetOnline, Internationalen Energieagentur, Abitibi Metals Corp., eigene Berechnungen und eigener Research

