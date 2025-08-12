© Foto: AdobeStockLaut Morgan Stanley könnte Freeport-McMoRan dank der Kupferzölle von US-Präsident Donald Trump vor deutlichen Kursgewinnen stehen.Die Bank stufte die Aktie des Bergbauunternehmens von Equal Weight auf Overweight hoch, senkte jedoch das Kursziel von 54 auf 48 US-Dollar. Das neue Ziel bedeutet dennoch ein Aufwärtspotenzial von über 14 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] Ende Juli unterzeichnete Trump eine Anordnung, die einen pauschalen Zoll von 50 Prozent auf Kupferimporte verhängt - ein Schritt, der Freeport-McMoRan zugutekommen dürfte, so Analyst Carlos De Alba. Der Grund: Ein Großteil der nordamerikanischen Verkäufe des Unternehmens …Den vollständigen Artikel lesen ...
