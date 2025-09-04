© Foto: wallstreetOnline/ChatGPTEin führender Stratege des Finanzriesen Morgan Stanley erwartet eine Rallye am Aktienmarkt.Michael Wilson, Chief Investment Officer (CIO) und leitender US-Aktienstratege bei Morgan Stanley, schreibt in einer Mitteilung an Kunden, dass die Wirtschaft sich in einem Early-Cycle-Umfeld befinde, in dem insbesondere Small-Cap-Aktien stark zulegen könnten. "Wir widersprechen der Vorstellung, dass Zinssenkungen bereits eingepreist sind. Wir respektieren das bevorstehende schwache saisonale Zeitfenster, bleiben jedoch Käufer von Rücksetzern, falls sie auftreten." [spotify]3tb1Or3BpXh4UWa1lsb4bq[/spotify] Zudem hätten zinssensitive Aktien wie Small Caps in diesem Jahr hinterhergehinkt, was auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE