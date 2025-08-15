|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALBEMARLE CORPORATION PREF A
|US0126532003
|0,9062 USD
|0,7778 EUR
|ARTESIAN RESOURCES CORPORATION
|US0431132085
|0,3074 USD
|0,2638 EUR
|BANKFINANCIAL CORPORATION
|US06643P1049
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
|US0702031040
|0,2 USD
|0,1716 EUR
|BUSINESS FIRST BANCSHARES INC
|US12326C1053
|0,14 USD
|0,1201 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1659 EUR
|CB FINANCIAL SERVICES INC
|US12479G1013
|0,26 USD
|0,2231 EUR
|CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
|US1252691001
|0,5 USD
|0,4291 EUR
|CINTAS CORPORATION
|US1729081059
|0,45 USD
|0,3862 EUR
|CONNECTONE BANCORP INC
|US20786W1071
|0,18 USD
|0,1544 EUR
|DUKE ENERGY CORPORATION
|US26441C2044
|1,065 USD
|0,914 EUR
|EAGLE BANCORP MONTANA INC
|US26942G1004
|0,145 USD
|0,1244 EUR
|EASTERN COMPANY
|US2763171046
|0,11 USD
|0,0944 EUR
|ELI LILLY AND COMPANY
|US5324571083
|1,5 USD
|1,2874 EUR
|ELI LILLY AND COMPANY CDR
|CA28655A1066
|0,054 CAD
|0,0336 EUR
|ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC
|US29667J1016
|0,175 USD
|0,1502 EUR
|EXP WORLD HOLDINGS INC
|US30212W1009
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|FIDELITY D&D BANCORP INC
|US31609R1005
|0,4 USD
|0,3433 EUR
|FIRST MID BANCSHARES INC
|US3208661062
|0,25 USD
|0,2145 EUR
|FIRSTCASH HOLDINGS INC
|US33768G1076
|0,42 USD
|0,3604 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0217 EUR
|GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC
|GB00BG0P0V73
|0,01 GBP
|EUR
|GREENE COUNTY BANCORP INC
|US3943571071
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|HAWKINS INC
|US4202611095
|0,19 USD
|0,163 EUR
|HCI GROUP INC
|US40416E1038
|0,4 USD
|0,3433 EUR
|HELMERICH & PAYNE INC
|US4234521015
|0,25 USD
|0,2145 EUR
|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
|US4385161066
|1,13 USD
|0,9698 EUR
|INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION
|US4590441030
|0,7 USD
|0,6008 EUR
|JABIL INC
|US4663131039
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|KROGER CO
|US5010441013
|0,35 USD
|0,3004 EUR
|LAKELAND INDUSTRIES INC
|US5117951062
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|LINDSAY CORPORATION
|US5355551061
|0,37 USD
|0,3175 EUR
|LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|US50212V1008
|0,3 USD
|0,2574 EUR
|MARKETWISE INC
|US57064P2065
|0,4 USD
|0,3433 EUR
|MATADOR RESOURCES COMPANY
|US5764852050
|0,3125 USD
|0,2682 EUR
|MAXIMUS INC
|US5779331041
|0,3 USD
|0,2574 EUR
|MEDALLION FINANCIAL CORP
|US5839281061
|0,12 USD
|0,1029 EUR
|MGP INGREDIENTS INC
|US55303J1060
|0,12 USD
|0,1029 EUR
|MIDDLESEX WATER COMPANY
|US5966801087
|0,34 USD
|0,2918 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC
|US5977421057
|0,32 USD
|0,2746 EUR
|MINERALS TECHNOLOGIES INC
|US6031581068
|0,11 USD
|0,0944 EUR
|NEXSTAR MEDIA GROUP INC
|US65336K1034
|1,86 USD
|1,5964 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,115 USD
|0,0987 EUR
|ONESPAN INC
|US68287N1000
|0,12 USD
|0,1029 EUR
|OTTER TAIL CORPORATION
|US6896481032
|0,525 USD
|0,4506 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP 6.25 SER 2027 P ...
|US6915436074
|0,1302 USD
|0,1117 EUR
|PATRIA INVESTMENTS LIMITED
|KYG694511059
|0,15 USD
|0,1287 EUR
|ROYALTY PHARMA PLC
|GB00BMVP7Y09
|0,22 USD
|0,1888 EUR
|RTX CORPORATION CDR
|CA74983J1049
|0,1598 CAD
|0,0993 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,8 USD
|0,6866 EUR
|UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
|SG1M31001969
|0,25 SGD
|0,167 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)