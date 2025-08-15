Anzeige
WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
Tradegate
15.08.25 | 07:43
592,00 Euro
+0,75 % +4,40
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELI LILLY AND COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
592,30593,6007:44
592,00594,0007:43
ARTESIAN RESOURCES
ARTESIAN RESOURCES CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARTESIAN RESOURCES CORPORATION33,5000,00 %
BANKFINANCIAL CORPORATION11,710-1,01 %
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC17,3300,00 %
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC18,1000,00 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION19,760+0,71 %
CB FINANCIAL SERVICES INC32,040-2,26 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC72,66-0,76 %
CINTAS CORPORATION190,85+0,42 %
CONNECTONE BANCORP INC20,8000,00 %
DUKE ENERGY CORPORATION107,00+0,30 %
EAGLE BANCORP MONTANA INC14,3000,00 %
EASTERN COMPANY20,4000,00 %
ELI LILLY AND COMPANY592,00+0,75 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC97,44-1,05 %
EXP WORLD HOLDINGS INC8,8840,00 %
FIDELITY D&D BANCORP INC42,5500,00 %
FIRST MID BANCSHARES INC38,890-0,44 %
FIRSTCASH HOLDINGS INC120,50+0,71 %
GLOBAL WATER RESOURCES INC10,030-2,43 %
GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC--
GREENE COUNTY BANCORP INC24,7300,00 %
HAWKINS INC149,00+0,68 %
HCI GROUP INC134,000,00 %
HELMERICH & PAYNE INC15,295-2,95 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC186,68-0,32 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION60,000,00 %
JABIL INC186,00-0,32 %
KROGER CO59,35-0,15 %
LAKELAND INDUSTRIES INC12,4000,00 %
LINDSAY CORPORATION120,20-0,58 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC306,000,00 %
MARKETWISE INC19,5600,00 %
MATADOR RESOURCES COMPANY40,600-0,98 %
MAXIMUS INC72,00-0,69 %
MEDALLION FINANCIAL CORP8,9000,00 %
MGP INGREDIENTS INC24,1400,00 %
MIDDLESEX WATER COMPANY53,15-1,63 %
MIDLAND STATES BANCORP INC15,1000,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC53,000,00 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC179,75-0,88 %
OFS CREDIT COMPANY INC4,9700,00 %
ONESPAN INC11,9000,00 %
OTTER TAIL CORPORATION70,000,00 %
PATRIA INVESTMENTS LIMITED11,828-0,62 %
ROYALTY PHARMA PLC30,870-1,50 %
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED23,580-3,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.