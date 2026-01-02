Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US1897631057 Co-Diagnostics Inc. 02.01.2026 US1897632048 Co-Diagnostics Inc. 05.01.2026 Tausch 30:1

CA60283L1058 Minera Alamos Inc. 02.01.2026 CA60283L8087 Minera Alamos Inc. 05.01.2026 Tausch 10:1

US38983D3008 Rithm Property Trust Inc. 02.01.2026 US38983D8544 Rithm Property Trust Inc. 05.01.2026 Tausch 6:1

US72346Q1040 Pinnacle Financial Partners Inc. 02.01.2026 US72348N1090 Pinnacle Financial Partners Inc. 05.01.2026 Tausch 1:1

NL0015000DX5 Atai Beckley N.V. 02.01.2026 US04650F1012 AtaiBeckley Inc. 05.01.2026 Tausch 1:1





