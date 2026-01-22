The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2026
ISIN Name
CA74290F1009 PROBE GOLD INC.
CH1263519394 ISSUANCE.SWISS AG ETP OE
US05501U3041 AZUL SA PFD ADR/50000
US1897632048 CO-DIAGNOSTICS NEW O.N.
US4016171054 GUESS INC.
US5597761098 MAGYAR TELE.A ADR/5 UF100
US89785L1070 TRUECAR INC. DL -,0001
US91705J1051 URBAN ONE INC. A
US91705J2042 URBAN ONE INC. D N-VTG
