The following instruments on XETRA do have their first trading 03.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.03.2026
Aktien
1 US00302L2079 Abrdn Global Premier Properties Fund
2 US04648R6053 ASUSTeK Computer Inc. GDR
3 US27828G1076 Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
4 JP3048750008 MIRARTH Real Estate Investment Corp.
5 US83422N1054 Solid Power Inc.
6 CA87405Y2024 Tajiri Resources Corp.
7 BMG9460G1015 Valaris Ltd.
8 CA86877C1023 Surface Metals Inc.
9 US05501U6010 Azul SA ADR
10 CA10567D3031 Bravada Gold Corp.
11 CA3186491005 First Atlas Resources Corp.
12 US3810984092 Meridian Holdings Inc.
Anleihen/ETF
1 US04636NAS27 AstraZeneca Finance LLC
2 FR0014016QK5 Carrefour S.A.
3 FR0014016LZ4 Electricité de France S.A.
4 US681919BW57 Omnicom Group Inc.
5 XS3304372942 Standard Chartered PLC
6 XS3304372868 Standard Chartered PLC
7 US87612GAU58 Targa Resources Corp.
8 US87612GAT85 Targa Resources Corp.
9 FR0014016LX9 Electricité de France S.A.
10 FR0014016LW1 Electricité de France S.A.
11 XS3289874227 Tohoku Electric Power Co.
12 FR0014016PI1 VINCI S.A.
13 CH1523561988 Air Liquide Finance S.A.
14 CH1523561970 Air Liquide Finance S.A.
15 CH1523561962 Air Liquide Finance S.A.
16 XS3308045130 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
17 CA06368MJ219 Bank of Montreal
18 DE000A383AH5 BSK 1818 AG
19 DE000A30VRZ9 BSK 1818 AG
20 DE000A30VRY2 BSK 1818 AG
21 DE000A30VRW6 BSK 1818 AG
22 DE000DP9A604 DZ BANK AG
23 XS3307259237 Iberdrola Finanzas S.A.
24 XS3307444482 Indonesien, Republik
25 XS3307444565 Indonesien, Republik
26 US681919BX31 Omnicom Group Inc.
27 DE000A460A74 solmotion holding GmbH
28 AU3CB0332120 The Export-Import Bank of Korea
29 AU3CB0332138 The Export-Import Bank of Korea
30 US023608AS14 Ameren Corp.
32 FR0014016LY7 Electricité de France S.A.
33 XS3304516027 Indonesien, Republik
34 XS3037643304 Opal Bidco SAS
35 XS3307229321 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
36 US91282CQC81 United States of America
37 XS3309139080 Ontario, Provinz
38 IE000S3N6R34 iShares MSCI EM Swap UCITS ETF
