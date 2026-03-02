The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.03.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2026
.
ISIN Name
CA10567D2041 BRAVADA GOLD NEW
CA74739W2013 Q PRECIOUS+BATTERY MET.
JP3407800006 SUMITOMO DENSETSU
US05501U4031 AZUL SA PFD ADR 1
US3810983003 GOLDEN MATRIX GRP DL-,001
