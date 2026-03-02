Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA74739W2013 Q Precious & Battery Metals Corp. 02.03.2026 CA3186491005 First Atlas Resources Corp. 03.03.2026 Tausch 1:1
CA10567D2041 Bravada Gold Corp. NEW 02.03.2026 CA10567D3031 Bravada Gold Corp. 03.03.2026 Tausch 8:1
US3810983003 Golden Matrix Group Inc. 02.03.2026 US3810984092 Golden Matrix Group Inc. 03.03.2026 Tausch 12:1
US05501U4031 Azul SA ADR 02.03.2026 US05501U6010 Azul SA ADR 03.03.2026 Tausch 75:1
