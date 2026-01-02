Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A114CE | ISIN: CA60283L1058 | Ticker-Symbol: PYCP
Tradegate
02.01.26 | 21:01
0,332 Euro
+5,06 % +0,016
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MINERA ALAMOS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MINERA ALAMOS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3240,34221:17
0,3240,34221:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATAIBECKLEY
ATAIBECKLEY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATAIBECKLEY INC3,391+0,36 %
CO-DIAGNOSTICS INC0,190-0,52 %
MERUS NV79,000,00 %
MINERA ALAMOS INC0,332+5,06 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC83,500,00 %
RITHM PROPERTY TRUST INC2,240-1,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.