The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026
ISIN Name
CA60283L1058 MINERA ALAMOS
NL0011606264 MERUS N.V. EO -,09
NL0015000DX5 ATAI BECKLEY N.V. EO1
US2527844003 DIAMONDROCK HOSPITAL.A
US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1
XS1974522937 COUNTRY GARD 19/26
XS2280833133 COUNTRY GARD 21/26
XS3239222501 ELISA 25/30 MTN
US1897631057 Co-Diagnostics Inc
US38983D3008 Rithm Property Trust Inc.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026
ISIN Name
CA60283L1058 MINERA ALAMOS
NL0011606264 MERUS N.V. EO -,09
NL0015000DX5 ATAI BECKLEY N.V. EO1
US2527844003 DIAMONDROCK HOSPITAL.A
US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1
XS1974522937 COUNTRY GARD 19/26
XS2280833133 COUNTRY GARD 21/26
XS3239222501 ELISA 25/30 MTN
US1897631057 Co-Diagnostics Inc
US38983D3008 Rithm Property Trust Inc.
© 2026 Xetra Newsboard