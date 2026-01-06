© Foto: Steffen Trumpf/dpaDer Marktstart der Wegovy-Pille bringt Bewegung in den GLP-1-Sektor. Während Novo profitiert, machen Investoren bei Wettbewerbern Kasse. Novo Nordisk hat in den USA die Wegovy-Tablette eingeführt und damit erstmals eine von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene orale GLP-1-Therapie zur langfristigen Gewichtsreduktion auf den Markt gebracht. Der Schritt markiert einen Wendepunkt im stark wachsenden Markt für Adipositasmedikamente, der bislang von wöchentlichen Injektionen dominiert wurde. Anleger reagierten positiv: Die Novo-Nordisk-Aktie schloss sowohl in Kopenhagen als auch an der New York Stock Exchange mit einem Plus von rund fünf Prozent. Am Dienstag geht die Rallye weiter. …Den vollständigen Artikel lesen
