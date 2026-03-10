Die Pharma-Konzerne Eli Lilly und Novo Nordisk dominieren den Markt für Appetitzügler. Das enorme Potenzial hat inzwischen auch andere Pharma-Konzerne auf den Plan gerufen, die dem Duo mittel- bis langfristig Marktanteile streitig machen wollen. Dazu gehört auch AbbVie. Das US-Unternehmen will das einlizenzierte Projekt vom dänischen Wirkstoffforscher Gubra weiterentwickeln.Am Montag gaben die Amerikaner weitere Studienergebnisse zum Hoffnungsträger ABBV-295 bekannt. Diese zeigten laut AbbVie eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
