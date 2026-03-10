Der Biopharma-Konzern Novo Nordisk kommt nicht zur Ruhe. Während Eli Lilly im wachstumsstarken Adipositas-Markt an den Dänen vorbeigezogen ist, nehmen die Wachstumssorgen zu. Indes gibt es nun auch noch neuen Ärger mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Die Aktie präsentiert sich daraufhin in einer schwachen Verfassung.Wie unter anderem das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, habe Novo Nordisk eine Warnung von der FDA erhalten, weil das Unternehmen versäumt habe, schwerwiegende vermutete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär