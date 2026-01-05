The following instruments on XETRA do have their first trading 05.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.01.2026
Aktien
1 AU0000001AD2 AdAlta Ltd.
2 CA0156071049 Algo Grande Copper Corp.
3 VGG4256S1048 Hamak Strategy Ltd.
4 US04650F1012 AtaiBeckley Inc.
5 US1897632048 Co-Diagnostics Inc.
6 CA60283L8087 Minera Alamos Inc.
7 US72348N1090 Pinnacle Financial Partners Inc.
8 US38983D8544 Rithm Property Trust Inc.
ETF
1 IE000O6Z73N7 KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF
