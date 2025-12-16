The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025
ISIN Name
DE000HLB32Y8 LB.HESS.THR.CARRARA05S/19
DE000LB1B1X7 LBBW STUFENZINS 16/25
CH0368825474 BQUE F.C.MTL 17/25 MTN
DE000DDA0WJ5 DZ BANK IS.A1262
DE000DDA0WH9 DZ BANK IS.A1261
AU3CB0230548 EUROFIMA 2025 MTN
US0185223007 ALLETE INC. NEW
DE000DFK0QE4 DZ BANK IS.A1716
CH1230759487 AKEB 22/25
XS2365671259 TOYOTA M.FIN 21/25 MTN
DE000DJ9AUP2 DZ BANK IS.A2911
DE000DJ9ASY8 DZ BANK IS.A2853
DE000DJ9ADH5 DZ BANK IS.A2405
DE000SLB1549 LDSBK.SAAR PF.R.154 VAR
DE000LB2BT04 LBBW FZA 22/25
