Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den zweiten starken Handelstag in Folge hingelegt. Am Vormittag dümpelte der DAX noch vor sich hin, am Nachmittag nahm er dann richtig Fahrt auf. Der DAX schloss bei 15.593 Punkten. Das ist ein Plus von fast einem Prozent. Die Marktidee ist diesmal Hapag-Lloyd.