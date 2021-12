Die Gemeinschaftswährung Euro kostet am Morgen 1,1336 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.Gegenüber dem Franken behauptet sich der Euro über der Marke von 1,0420. Derzeit liegt er bei 1,0421 - nach 1,0424 am Vorabend. Der US-Dollar ist mit 0,9195 wieder knapp unter 92 Rappen gefallen. Am Vorabend bewegte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...