The following instruments on XETRA do have their first trading 23.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.12.2021Aktien1 SE0006260865 Premium Snacks Nordic AB2 CA74830U1049 Queensland Gold Hills Corp.3 AU0000200198 Income Asset Management Group Ltd.4 CA8428133059 Southern Energy Corp.5 US8761082002 Tarena International Inc.6 AU0000198582 Naked Brand Group Ltd.7 CA72748Q2071 PlantFuel Life Inc.8 CA92919V4055 Voyager Digital Ltd.9 CA07335D2014 BC Craft Supply Co. Ltd.Anleihen1 AT0000A2UVR4 S IMMO AG2 DE000BLB9QT8 Bayerische Landesbank3 NO0011179806 Calligo (UK) Ltd.4 DE000LB2BKG3 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000HLB5QD4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB29S6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB29U2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 XS2383785677 Municipality Finance PLC