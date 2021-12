Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr notierte der Euro mit 1,1337 Dollar. Am Vorabend hatte der Euro bei 1,1332 Dollar tendiert.An den Finanzmärkten haben sich die Anleger zuletzt wieder risikofreudiger gezeigt, während im Gegenzug der Dollar als Weltreservewährung in unruhigen Zeiten weniger gefragt war. Börsianer rechnen kurz vor Weihnachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...