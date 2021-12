Rückblick: Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Dabei konnte er am Vortag weiter ansteigen und den wichtigen 10er-EMA nach oben überwinden. In der Folge nahm der Index Kurs auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...