Rezension: "Der Rufer aus der Wüste"

Gelegentlich höre ich den Spruch "In meiner Jugend war alles anders". Und ich als jemand, der im Wesentlichen in den 1980ern aufgewachsen ist, habe dies - natürlich - auch bereits gedacht.Der Autor Chaim Noll hingegen sieht es anders. Er sieht vielmehr einen Prozess der Verjüngung - der allerdings aus seiner Sicht unheimlich ist. Denn vieles erinnert ihn laut einer Aussage in seinem Buch an seine Jugend.Damit bezieht er sich allerdings nicht auf Wein, Weib und Gesang (analog Sex, Drums, Rock'n Roll...), sondern auf seine Jugend in Ostberlin. Denn geboren wurde Chaim Noll 1954 als Hans Noll im damaligen Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR.Die dortige damalige politische Lage gefiel ihm keineswegs - so berichtet er zum Beispiel von "wachsendem Misstrauen gegenüber einer selbstgerechten Staatsmacht". Und auch "das Vergnügen, ein Außenseiter zu sein".Und wieso erinnert ihn die heutige Lage - in der BRD, wohlgemerkt - wieder an seine Jugendzeit? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...