In der D-A-CH-Region sinken die Preise im Vortagesvergleich minimal um durchschnittlich 0,05 Cent bzw. Rappen. Aufgrund ausbleibender Maßnahmen gegen Corona in den USA und weiten Teilen Europas über die Feiertage, könnte der Ölpreis anziehen. Der Bericht des DOE sorgt für steigende Ölpreise. Noch wird ein rapider Preisanstieg durch die Corona-Ängste und Maßnahmen eingedämmt. Da allerdings in den USA ...

