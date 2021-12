FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse von 124 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das neue Kursziel reflektiere einen fünfprozentigen Risikoabschlag in seinem Bewertungsmodell für etwaige Übernahmen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit ansteigender Profitabilität und anziehendem Wachstum sollte der Bremsenhersteller das eingetrübte Investorenvertrauen aber wiedergewinnen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 02:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / 07:16 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000KBX1006