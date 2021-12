Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel kaum verändert aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem winzigen Minus von 0,04 Prozent bei 3.858,36 Punkten. Einen Tag vor Weihnachten gestaltete sich der Handelsauftakt am heimischen Aktienmarkt sehr ruhig. Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Nachrichten und sehr dünne Handelsumsätze.An den europäischen Leitbörsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...