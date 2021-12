Hannover (www.anleihencheck.de) - Erhöhte Inflationserwartungen und freundliche Aktienmärkte haben die Kurse deutscher Staatsanleihen belastet, so die Analysten der Nord LB.Bei ruhigem Handel hätten US-Treasuries etwas zugelegt.Die Schulden des deutschen Staates hätten sich angesichts der Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Die Verbindlichkeiten von Bund, Länder, Gemeinden sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte hätten Ende September bei gut 2,284 Bio. EUR gelegen, das seien 5,1% oder 111,3 Mrd. EUR mehr als Ende 2020. Mit Ausnahme der Sozialversicherung hätten die Verbindlichkeiten auf allen staatlichen Ebenen zugenommen. Der Bund habe mit rund 1,505 Bio. EUR in der Kreide gestanden, was ein Plus von 7,2% bedeute. Die Länder seien mit 645,2 Mrd. EUR verschuldet gewesen, was einem Zuwachs von 1,4% entspreche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...