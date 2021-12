Vaduz (ots) -Bereits zum 5. Mal führte die Liechtensteinische Landesverwaltung eine Spendenaktion mit selbstgebackenen Krömle durch. Insgesamt konnten CHF 5'078.- gesammelt werden. Dieser Betrag kommt vollumfänglich der Caritas Liechtenstein zu Gute, welche damit hilfsbedürftige Familien mit Kindern und ältere Menschen in Liechtenstein unterstützt.Im November haben fleissige Mitarbeitende der Landesverwaltung ihre Backkünste bewiesen und in ihrer Freizeit rund 7'000 Weihnachtskrömle produziert. Unter Corona-Schutzbedingungen wurde das Gebäck an einem Mittag in kleine Säckchen verpackt und an alle Amtsstellen verteilt. Knapp 14 Tage bot sich die Gelegenheit, Geld für die leckeren Krömle zu spenden und damit etwas Gutes zu tun.Weihnachtswunsch ermöglicht"Unsere weihnachtliche Spendenaktion war wiederum ein grosser Erfolg. Dank des wertvollen Einsatzes der Bäckerinnen und Bäcker, der Verpackerinnen und Verpacker und dem grosszügigen Beitrag unserer Mitarbeitenden konnten wir insgesamt CHF 5'078.- einnehmen und vollumfänglich der Caritas Liechtenstein übergeben", so Thomas Kind, Leiter des Amtes für Personal und Organisation. Die Caritas Liechtenstein erfüllt damit hilfsbedürftigen Familien mit Kindern und älteren Menschen in finanzieller Not einen Weihnachtswunsch.Pressekontakt:Liechtensteinische LandesverwaltungThomas Kind, Leiter Amt für Personal und OrganisationT +423 236 66 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100883290