DJ Continental erwartet gutes viertes Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental-CEO Nikolai Setzer rechnet mit einem guten vierten Quartal. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent. Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", sagte Setzer der Wirtschaftswoche.

Zu Beginn des vierten Quartals sei die spannendste Frage gewesen, ob es wieder höhere Produktionszahlen zeigen werde. Nun sage der Marktdatenanbieter IHS, "dass im vierten Quartal 18 Prozent mehr Fahrzeuge weltweit produziert werden als im dritten. Das ist substanziell. Das liegt auch im Rahmen unserer Erwartungen", so Setzer. "Das heißt, wir liegen innerhalb der von uns prognostizierten Umsatzspanne von 32,5 bis 33,5 Milliarden für das Jahr 2021."

Für die Autosparte zeigte sich der Manager relativ zuversichtlich. "Wir haben in den ersten neun Monaten in der Autosparte Aufträge im Wert von 13 Milliarden Euro erhalten", sagte Setzer. "Damit liegen wir 15 Prozent über dem Umsatz, den wir in diesem Zeitraum dort erzielt haben. Das zeigt, dass wir wachsen werden." Für das zweite Halbjahr 2022 erwartet der Continental-Chef eine Entspannung in der Chipkrise.

December 23, 2021 03:48 ET (08:48 GMT)

