News von Trading-Treff.de Wenn es nach der Saisonalität geht, dürfte der Silberpreis in den nächsten Wochen kräftig an Wert gewinnen. Die Quoten sprechen hier ganz klar für bullische Szenarien. Doch ausgemachte Sache ist das nicht. Allerdings scheint Silber derzeit wieder in den Fokus der Käufer zu rücken. Woran Sie das erkennen und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie in der Vorweihnachtsausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. ...

