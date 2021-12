Zum Abschluss eines aufregenden Börsen- und Kalenderjahres hat sich der Weihnachtsmann die Ehre in der aktienlust-Redaktion gegeben. Und er muss da Einiges loswerden, was ihm auf der Leber liegt. Das ist nicht gerade wenig. Mit dem heutigen Video verabschiedet sich aktienlust in die Weihnachtspause. Sollte in den kommenden Tagen aber irgendetwas Wichtiges passieren, werden der Weihnachtsmann oder auch Knecht Rupprecht Mick oder der Weihnachtsengel Nicole ganz klar noch einmal aktiv. Seht Euch hierzu unser Video auf aktienlust.tv an. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/