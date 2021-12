Die Stimmung im H2-Sektor ist zum Wochenausklang freundlich. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel notiert im Wochenverlauf fester. Der Titel befindet sich seit rund sechs Wochen in einer Konsolidierungsphase. In den vergangenen Tagen haben sich die Papiere etwas erholt. Anleger fragen sich nun, ob die Konsolidierung vor dem Ende steht.Die Aktie von Nel befindet sich nach der starken Erholung im Oktober seit rund sechs Wochen in einer Konsolidierungsphase. Nachdem auch der GD200 ...

