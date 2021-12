Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913/ WKN A1YC91):Liebe Partner, liebe Investoren, liebe Freunde,vor fünf Monaten konnten wir Sie erstmals mit dem neuen FCR Monats-Update über die aktuellen Entwicklungen bei uns informieren. Seitdem haben wir Ihnen jeden Monat die wesentlichen Neuigkeiten aus der FCR-Welt berichten dürfen. Und nun, zum Ende 2021, freut es mich einmal mehr, dass wir Ihnen auch in unserem Update zum Jahresabschluss die wichtigsten Geschäftsaktivitäten, die wir in den vergangenen Wochen erfolgreich umgesetzt haben, näherbringen und veranschaulichen dürfen. Gerne erhalten Sie so nachfolgend einen kompakten Blick auf das, was war und auf das, was kommt. Schauen wir dazu als erstes gleich mal auf unsere Transaktionen. ...

