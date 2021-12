Bern (ots) -Es sich zu Hause in der Weihnachtszeit gemütlich vor dem Fernseher einrichten? Die SRG-Streaming-Plattform Play Suisse hat hierfür eine schöne Kollektion passender und teilweise auch neuer Inhalte im Sortiment.Neu auf Play Suisse sind beispielsweise die Filme "Tell", "Kinder der Landstrasse", "Traumland", "Schneewittchen und die sieben Gaukler" oder der beliebte Schwarzweiss-Klassiker "Hinter den sieben Gleisen".Für die kleinen Zuschauer:innen sind die Filme "D'chli Häx" und "S'chline Gspängst" neu im Sortiment von Play Suisse zu finden. Sehr beliebt beim jungen Publikum sind auch "Schellen-Ursli", "Heidi", "Papa Moll", "Mein Name ist Eugen", "Ma vie de Courgette", "Molly Monster" und viele weitere mehr.Wer die Weihnachtstage oder den Jahreswechsel lieber mit Musik verbringt, wird bei Play Suisse ebenfalls fündig: Neu zu streamen sind beispielsweise Konzerte von Ibrahim Maalouf, Fatoumata Diawara, Sofiane Pamart, Hermanos Gutiérrez und Annie Taylor sowie die Dokumentationsfilme "Quando mi prende una canzone (Mina)" sowie "Zum Abschied Mozart".Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos registrieren auf playsuisse.ch und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Play Suisse wünscht frohe und gemütliche Weihnachten.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100883293