Dividenden helfen beim Geldverdienen mit Aktien. So gesehen ist es sehr gut, dass die DAX-Unternehmen laut Handelsblatt im kommenden Jahr in Summe mit 45 Milliarden Euro so hohe Ausschüttungen wie noch nie vornehmen dürften. Als spendabelste Unternehmen bezeichnet die Finanzzeitung Daimler, Allianz und Siemens. BÖRSE ONLINE nimmt das zum Anlass,...

Den vollständigen Artikel lesen ...