DJ MARKT USA/Leichtes Plus - US-Daten dürften Richtung vorgeben

Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Allerdings dürften die Umsätze am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen weiter ausdünnen. Nachdem am Vortag positive US-Konjunkturdaten den Markt angeschoben haben, dürfte auch am Berichtstag der entscheidende Impuls von neuen Daten kommen. Vor allem die wöchentlichen Erstanträge sowie die persönlichen Ausgaben und Einkommen für November dürften dabei im Fokus stehen. Aktuell klettert der Future auf den S&P-500 um 0,2 Prozent.

Starke Inflationsdaten Anfang Dezember haben die US-Notenbank dazu veranlasst, die Rückführung der pandemiebedingten Konjunkturmaßnahmen zu beschleunigen. Die lebhafte Nachfrage nach Gütern, unterbrochene Lieferketten und ein Wiederanstieg des Reiseverkehrs haben die Inflation in die Höhe getrieben. Dazu kommen Sorgen, dass die Omikron-Variante diese weiter anheizen könnte. "Es wird allgemein erwartet, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht, wenn nicht im ersten Quartal, dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Es könnte allerdings sein, dass man bis zur zweiten Hälfte 2022 warten muss, bis die Zentralbanken sich entspannen", sagt Andrew Cole, Head of Multi-Asset bei Pictet Asset Management.

Daneben bleiben die weiteren Entwicklungen um die Omikron-Variante im Fokus. So zeigen zwei Studien aus Großbritannien, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Die Fallzahl der Studie war allerdings klein. Am Vortag hatte zudem das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung in den USA erhalten. Die Behörde bezeichnete das Mittel als "wichtiges Instrument zur Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen".

Bei den Einzelwerten geht es für die Novavax-Aktie vorbörslich um 5,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte erklärt, dass sein Zweidosis-Impfstoff gegen Covid-19 "starke Immunreaktionen" gegen Omikron und andere Varianten gezeigt habe. Im Gefolge geht es für Biontech um 1,1 Prozent aufwärts und Pfizer gewinnen 0,6 Prozent.

Die Aktie der Citigroup steigt um 0,5 Prozent. Die US-Großbank setzt ihre Strategie zum Ausstieg aus dem asiatischen Verbraucherbankgeschäft fort und verkauft den Bereich Consumer Banking für umgerechnet 908 Millionen US-Dollar an die heimische Union Bank of the Philippines.

December 23, 2021 05:54 ET (10:54 GMT)

