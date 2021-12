Überraschender Übernahme-Deal bei Home24: Der Online-Möbelhändler sichert sich 100 Prozent der Anteile an der Filialkette Butlers und will seinen Onlineauftritt sowie den stationären Handel weiter ausbauen. Butlers Kunden sollen zukünftig bei Home24 einkaufen können. Der Deal beflügelt die Aktie.Home24 kauft etwa 75 Prozent der Anteile an Butlers und sichert sich die übrigen 25 Prozent in Form von neuer Home24-Aktien. Butlers soll weiterhin als eigene Marke agieren und sollte damit seine Wettbewerbsposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...