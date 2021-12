Verschuldung, Zinsen, Rekordbewertungen: In 2022 dürften die Märkte anfälliger für Schwankungen sein als bisher, meint Marcus Poppe, Head of Investment Strategy bei der DWS. Trotzdem führe kein Weg an Aktien vorbei.Im Gespräch mit wallstreet:online TV rät der Experte zu Besonnenheit beim Dauerthema Zinserhöhung. "Das Potenzial, die Zinsen stark anzuziehen, sehe ich nicht." Spannend findet er vor allem ...

