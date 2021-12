Die ohne ein Erwerbsangebot abgeschlossene Aufstockung des Firmengründers Ralph Dommermuth hat am Donnerstag das Interesse der Anleger an United Internet gebremst. Dieser hatte seinen Anteil über Paket-Erwerbe erhöht und wird daher kein neues Angebot präsentieren. An der Börse zeigten sich die Anleger davon enttäuscht. Wie bereits am Vorabend klar geworden war, hat Dommermuth die von ihm angestrebte ...

