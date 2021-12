(shareribs.com) London 23.12.2021 - Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau stabil. Brent-Rohöl ist bis auf 75 USD geklettert. Derweil sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche gesunken, die Förderung ging ebenfalls leicht zurück. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,7 Mio. auf 423,6 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...